Am Sonntagnachmittag kam es in Muri bei Bern zu einem Badeunfall in der Aare. Trotz Rettungsmassnahmen verstarb der 26-jährige Mann.

Mann (26) stirbt in Bern nach Badeunfall in der Aare

In der Aare kam es am Sonntag zu einem Badeunfall.

In Bern ist am Sonntag ein Mann (†26) in der Aare in Not geraten. Er verstarb nach seiner Bergung im Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der Mann geriet am Sonntagnachmittag im Bereich des Restaurants Fähribeizli in Muri bei Bern in Schwierigkeiten. Er konnte von Drittpersonen geborgen werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht, er verstarb trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen kurze Zeit später. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 26-jährigen Staatsangehörigen der Republik Nordmazedonien, wie es weiter hiess.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.