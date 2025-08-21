Bei einem Selbstunfall mit einem E-Bike wurde am Mittwochnachmittag eine 74-jährige Frau schwer verletzt. Im Spital erlag sie am Abend ihren Verletzungen.

1/2 Eine 74-jährige Frau wurde bei einem Unfall mit einem E-Bike so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlag. Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Angela Rosser Journalistin News

Eine 74-jährige Frau wurde bei einem Selbstunfall mit einem E-Bike schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag kurz vor 16.10 Uhr in Wabern im Kanton Bern. «Gemäss Aussagen war die E-Bike-Fahrerin von der Seftigenstrasse herkommend auf dem Lindenweg unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe der Selhofenstrasse zu Boden stürzte», heisst es in der Medienmitteilung.

Durch Drittpersonen und durch einen durch Zufall anwesenden Arzt wurde die Frau erstbetreut. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde die 74-Jährige mit der Ambulanz im kritischen Zustand ins Spital gebracht. Am Abend erlag sie aber ihren Verletzungen

Der Unfall wird untersucht.