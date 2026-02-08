Snowboarder (†40) kollidiert mit Absperrung – tot

Am Samstag ist im Skigebiet Saanersloch in Saanenmöser ein Snowboarder verunfallt. Er verstarb trotz umgehender Rettungsmassnahmen noch vor Ort. Der Unfallhergang wird untersucht.

Am Samstag, 7. Februar 2026, kurz nach 10.35 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Snowboardunfall im Skigebiet Saanersloch (Gemeinde Saanen) gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Snowboarder auf einer markierten Piste von der Bergstation Saanersloch in Richtung Zwischenstation unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen in der Region Horrengraben mit einer Absperrung kollidierte. In der Folge stürzte er und blieb regungslos liegen.

Die Begleitpersonen des Snowboarders sowie mehrere Ersthelfer leisteten dem Verunfallten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der schwer verletzte Snowboarder noch am Unfallort. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 40-jährigen Schweizer aus dem Kanton Freiburg.

Care-Team im Einsatz

Im Einsatz standen nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern, der Pisten- und Rettungsdienst SOS Saanenmöser, ein Team der Rega sowie das Care Team Kanton Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.