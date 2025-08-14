Zürcherin (†23) stürzt 70 Meter in die Tiefe – tot

Tragischer Bergunfall in der Region Fleschblatti: Eine Frau stürzte beim Abstieg vom Suggiture 70 Meter in die Tiefe. Trotz sofortiger Rettung und Einlieferung ins Spital erlag sie am Mittwoch ihren schweren Verletzungen.

Die Kantonspolizei informierte am Donnerstag über den tragischen Unfall. Foto: Kantonspolizei Bern

Am Samstag, 9. August 2025, kurz vor 12.10 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Bergunfall in der Region Fleschblatti (Gemeinde Niederried bei Interlaken) ein.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen befand sich eine Gruppe, bestehend aus vier Personen, auf dem Abstieg vom Suggiture, als eine Frau im Bereich des Fleschblatti aus noch zu klärenden Gründen über eine Felswand rund siebzig Meter in die Tiefe stürzte.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten die schwer verletzte Frau (†23) bergen und mit einem Helikopter der Rega ins Spital fliegen. Dort verstarb die Frau am Mittwoch.