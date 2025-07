Tragödie am Thunersee Mann stirbt nach Tauchunfall

Tragischer Unfall in Gunten BE: Ein Schweizer ist am Mittwochabend bei einem Tauchunfall im Thunersee in Gunten ums Leben gekommen. Zuvor war er in Not geraten.

