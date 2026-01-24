Inferno-Rennen nach Todesfall abgebrochen

Ein tragischer Todesfall überschattet das Inferno-Rennen in Mürren: Ein 60-jähriger Teilnehmer brach 100 Meter vor dem Ziel zusammen. Das Abfahrts-Rennen wurde abgebrochen, die Abendfeierlichkeiten finden nur im angepassten Rahmen statt.

Darum gehts Abbruch des Inferno-Rennens nach Todesfall eines 60-jährigen Teilnehmers in Mürren

Mann sackte 100 Meter vor dem Ziel zusammen, kein Sturz

Feierlichkeiten im Sportzentrum finden angepasst statt, genaue Todesursache unklar

Daniel Macher Redaktor News

Infolge eines tragischen medizinischen Zwischenfalls mit Todesfolge hat das OK Int. Inferno-Rennen gemeinsam mit der Rennleitung entschieden, das Abfahrts-Rennen abzubrechen, gab der OK-Präsident Christoph Egger in einer Pressemitteilung bekannt.

Wie Herr Egger auf Anfrage von Blick schilderte, handelt es sich bei dem Toten um einen 60-jährigen Rennteilnehmer. Der Mann sei circa 100 Meter vor dem Ziel in sich zusammengesackt, so der OK-Direktor. Es habe sich demnach nicht um einen Sturz gehandelt.

Die abendlichen Feierlichkeiten im Alpinen Sportzentrum Mürren sollen demnach in angepasstem Rahmen stattfinden.