Tragischer Vorfall in Einigen BE Velofahrer stirbt nach Selbstunfall

Am Samstagnachmittag ist es in Einigen BE zu einem Selbstunfall mit einem Velo gekommen. Der Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Eine medizinische Ursache steht im Vordergrund. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Publiziert: vor 24 Minuten