Am Sonntagmittag ist es im Kanton Bern zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen zwei Töffs gekommen. Eine Frau erlag noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

In diesem Bereich soll sich der tödliche Unfall ereignet haben. Foto: Screenshot Google Maps

Tragödie in Rüschegg BE: Am Sonntagmittag kam es zu einem schweren Unfall zwischen zwei Töffs.

Aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern zufolge war die Frau von Schwarzenburg in Richtung Rüschegg unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Töff frontal kollidierte.

Die Töfffahrerin sowie der Lenker und die Sozia des entgegenkommenden Töffs verletzten sich beim Unfall schwer. Anwesende Drittpersonen, unter anderem Rapid Responder und First Responder, betreuten die drei Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Frau stirbt noch auf der Unfallstelle

Bei der ersten Töfffahrerin wurden sofort Reanimationsmassnahmen eingeleitet, jedoch erlag sie noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die beiden anderen Schwerverletzten wurden mit einem Helikopter der Rega und einer Ambulanz in ein Spital geflogen beziehungsweise gefahren.

Es bestehen Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus, heisst es in einem Communiqué.