Dramatische Szenen in der Badi Unterseen: Ein Kind wurde am Mittwoch regungslos im Wasser entdeckt. Anschliessend musste es reanimiert werden.

Tragischer Badeunfall in Unterseen BE

Die Polizei war lange vor Ort. Foto: Leserreporter

Darum gehts Badeunfall in Unterseen BE: Kind trieb regungslos im Wasser

Passanten und Badipersonal zogen Kind aus Becken und begannen Reanimation

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Leserreporter meldet Blick am Mittwochabend, dass es in der Badi Unterseen BE zu einem Badeunfall gekommen ist. «Ein Kind trieb gegen 15 Uhr regungslos im Wasser», beschreibt der Leser die Situation.

Sofort hätten Passanten und das Badipersonal das Kind aus dem Becken gezogen und mit der Reanimation begonnen. «Nach einer Weile hat der Bub Wasser erbrochen.»

Zeugen befragt

Rettungsdienst und Polizei seien schnell vor Ort gewesen und haben Zeugen befragt. «Sie waren lange da, haben sicher zwei Stunden mit den Besuchern geredet», berichtet der Berner. Aktuell wisse er nicht, wie es dem Kind geht.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern einen Einsatz in Unterseen. Ein Bub sei aus noch unbekannten Gründen in Not geraten. Sofort hätten Drittpersonen das Kind aus dem Wasser geborgen und Rettungsmassnahmen eingeleitet. Der verletzte Knabe wurde anschliessend mit dem Helikopter ins Spital geflogen.