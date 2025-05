Bei einem Arbeitsunfall in der Gemeinde Oberdiessbach BE kam am Montag ein Mann ums Leben. Der 34-Jährige stürzte von einem Heukran und verstarb später im Krankenhaus.

In Oberdiessbach BE kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts Mann bei Arbeitsunfall in Oberdiessbach tödlich verunglückt

Unfall ereignete sich bei Unterhaltsarbeiten an einem Heukran

34-jähriger Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Oberdiessbach im Kanton Bern ist am Montag ein Mann bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Er war bei Unterhaltsarbeiten an einem Heukran mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich in Aeschlen in der Gemeinde Oberdiessbach kurz nach 9.40 Uhr. Die Rega flog den 34-jährigen Mann in ein Spital, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dort erlag er im Verlaufe des Montagabends seinen schweren Verletzungen.