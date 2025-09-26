DE
Tot auf Wanderweg gefunden
Mann stürzt beim Pilze sammeln ab und stirbt

In der Region Hegere in Mülenen ereignete sich am Donnerstag ein tragischer Unfall. Auf einem Wanderweg wurde eine leblose Person aufgefunden.
Publiziert: 14:48 Uhr
|
Aktualisiert: 14:55 Uhr
Teilen
Anhören
Die Kantonspolizei Bern berichtet am Donnerstag über den Tod eines Mannes.
Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts

  • 67-jähriger Mann stürzt auf Wanderweg und verstirbt
  • Der Mann suchte mit Begleitern Pilze abseits des Weges
  • Unfall ereignete sich unterhalb der Region Hegere in Mülenen
Angela RosserJournalistin News

Gegen 12.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen leblosen Mann auf einem Bergwanderweg unterhalb der Region Hegere in Mülenen ein, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, heisst es weiter.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 67-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Er befand sich mit zwei weiteren Personen auf dem Wanderweg von der Schwandegg in Richtung Alp Oberniese. Unterhalb der Region Hegere verliessen die drei den Weg, um nach Pilzen zu suchen, so die Polizei. Dabei stürzte der Mann aus bislang ungeklärten Gründen mehrere Meter ab und blieb auf einem Wanderweg liegen.

Dritte, die nichts mit dem Vorfall zu tun hatten, fanden den leblosen Mann. Neben der Kantonspolizei Bern war auch ein Team der Rega im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Oberland hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und den Umständen aufgenommen.

Fehler gefunden? Jetzt melden
