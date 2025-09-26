In der Region Hegere in Mülenen ereignete sich am Donnerstag ein tragischer Unfall. Auf einem Wanderweg wurde eine leblose Person aufgefunden.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 12.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen leblosen Mann auf einem Bergwanderweg unterhalb der Region Hegere in Mülenen ein, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, heisst es weiter.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 67-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Er befand sich mit zwei weiteren Personen auf dem Wanderweg von der Schwandegg in Richtung Alp Oberniese. Unterhalb der Region Hegere verliessen die drei den Weg, um nach Pilzen zu suchen, so die Polizei. Dabei stürzte der Mann aus bislang ungeklärten Gründen mehrere Meter ab und blieb auf einem Wanderweg liegen.

Dritte, die nichts mit dem Vorfall zu tun hatten, fanden den leblosen Mann. Neben der Kantonspolizei Bern war auch ein Team der Rega im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Oberland hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und den Umständen aufgenommen.