Nach umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Sonceboz-Sombeval im Februar 2023 hat die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Anklage gegen den Beschuldigten wegen Mordes erhoben. Die Tat passierte an einer Tankstelle.

Tötungsdelikt in Sonceboz BE

Vor dieser Tankstelle wurde das Opfer erschossen. Foto: Screenshot Google Maps

Auf einen Blick Mann wurde im Februar 2023 in Sonceboz-Sombeval BE auf Tankstellen-Parkplatz erschossen

Verdächtiger kündigte Tat auf Telegram an, er ist Vater von fünf Kindern

Der Angeklagte ist 46 Jahre alt, das Opfer war 57

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, 24. Februar 2023, gegen 12.25 Uhr wurde ein Mann (†57) aus dem Kanton Bern auf einem Parkplatz einer Tankstelle in Sonceboz-Sombeval BE Opfer eines Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige konnte noch am selben Tag festgenommen werden. Es handelt sich um einen Schweizer (46).

Die umfangreichen Ermittlungen bezüglich dieser Gewalttat sind nun abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft geht gestützt auf die Ermittlungsergebnisse davon aus, dass der Angeklagte mit einer Schusswaffe auf das Opfer geschossen hatte und es dabei tödlich verletzt hatte. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Mann vor Ort. Der Angeklagte war anschliessend geflüchtet und stellte sich später auf einem Zollposten in Basel. Der Angeklagte ist geständig, die Schüsse auf das Opfer abgegeben zu haben.

Tat auf Telegram angekündigt

Der Angeklagte wurde vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland wegen Mordes angeklagt. Er befindet sich derzeit noch in Untersuchungshaft. Der Gerichtstermin steht noch nicht fest.

Der mutmassliche Täter, der Vater von fünf Kindern ist, hatte die Tat damals im Messengerdienst Telegram angekündigt. «Wenn ich es jemals sein sollte, der den Kerl erschiesst, bin ich schon in Basel, ihr seid in Sicherheit», schrieb er damals, bevor er zur Waffe griff. Das Opfer soll laut «Le Matin» der neue Partner der Mutter seiner Kinder gewesen sein. Bis wenige Wochen vor der Tat hatte die Frau an der Tankstelle gearbeitet. Eine Überwachungskamera filmte die Tat.