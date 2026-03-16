Pole (49) wegen Mordes angeklagt

Nach Abschluss der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom 5. Juni 2024 in Burgdorf BE hat die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau den 49-jährigen Beschuldigen wegen Mordes, evtl. vorsätzlicher Tötung angeklagt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 5. Juni 2024 wurde in Burgdorf ein 43-jähriger Ukrainer erstochen

Ein 49-jähriger Pole wird wegen Mordes vor Gericht angeklagt

Die Tatwaffe war ein Messer, Opfer starb trotz Rettungsmassnahmen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom 5. Juni 2024 in Burgdorf klagte die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau den 49-jährigen Beschuldigten, beim Regionalgericht Emmental-Oberaargau an.

Er wird sich wegen Mordes evtl. vorsätzlicher Tötung zu verantworten haben, heisst es in einer Medienmitteilung.

Verdächtiger griff zum Messer

Die Staatsanwaltschaft erachtet es gestützt auf die Ermittlungsergebnisse als erwiesen, dass der Beschuldigte dem Opfer mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt hat.

Am Mittwoch, 5. Juni 2024, kam es in einer Wohnung am Mittelweg in Burgdorf zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Trotz umgehender Rettungsmassnahmen verstarb das Opfer, ein 43-jähriger Ukrainer, noch vor Ort.

Der mutmassliche Täter konnte nach kurzer Nachsuche angehalten werden. Der inzwischen 49-jährige Pole befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.