Am Samstagnachmittag ist ein Mann beim Kajakfahren auf der Lütschine in Wilderswil ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung der Umstände Zeugen.

Kajakfahrer (†45) gerät auf der Lütschine in Not

Kajakfahrer (†45) gerät auf der Lütschine in Not

Tödliches Unglück bei Wilderswil BE

Tödliches Unglück bei Wilderswil BE

1/2 In der Lütschine bei Wilderswil geriet der Mann in Not.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer leblosen Person in der Lütschine in Wilderswil ein.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern konnten den Mann bei der Änderbergbrücke aus dem Wasser bergen und begannen unmittelbar mit der Reanimation, die vom eintreffenden Ambulanzteam fortgeführt wurde. Trotz den umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der 45-jährige Russe aus dem Kanton Waadt noch vor Ort. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Mann in einem roten Kajak auf der Lütschine auf Höhe Dangelstutz unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen in Not geriet. Er trug zu diesem Zeitpunkt einen weissen Helm und eine rote Schwimmweste.

Rega im Einsatz

Nebst den Einsatzkräften, der Seepolizei und den Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern, standen ein Ambulanzteam, ein Helikopter der Rega, das Care Team Kanton Bern sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz.

Zur Klärung der genauen Umstände sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen im Gang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die zwischen 15.40 und 15.50 Uhr an der Lütschine auf Höhe Dangelstutz unterwegs waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.