Am Sonntag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Bergunfall südlich der Grossi Nünenflue ein. Drittpersonen entdeckten einen leblosen Mann.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 8.10 Uhr am Sonntag, dem 10. August, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Bergunfall ein. Der Unfall ereignete sich südlich der Nünenflue in der Gemeinde Därstetten. Wie die Kantonspolizei schreibt, wurde dort ein lebloser Mann von Drittpersonen aufgefunden. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.

Zur Identität des Verstorben bestehen konkrete Hinweise, eine formelle Identifikation steht aber noch aus, schreibt die Polizei. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es zu einem Absturz.