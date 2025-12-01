Alt Thuner Gemeinderat und Grossrat Peter Siegenthaler verstorben

Der ehemalige Thuner SP-Gemeinderat und Grossrat Peter Siegenthaler ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Das hat Grossratspräsidentin Edith Siegenthaler am Montag im Parlament bekanntgegeben. Der Rat würdigte sein ehemaliges Mitglied mit einer Schweigeminute.

Siegenthaler startete seine politische Karriere im Thuner Stadtrat, dem er von 1991 bis 2003 angehörte. Im Jahr 2000 war er Stadtratspräsident und damit «höchster Thuner».

2007 wurde Siegenthaler in die Stadtregierung gewählt, wo er bis 2022 die Direktion Sicherheit und Soziales führte. 2010 wurde er auch in den bernischen Grossen Rat gewählt, wo er lange Jahre die Geschäftsprüfungskommission präsidierte.

Der Mann mit der markanten Brille und oft mit einer Pfeife im Mund galt als gescheiter, oft auch unkonventioneller Denker und geschliffener Redner. Er packte immer wieder auch heikle Dossiers an und exponierte sich, was ihm nicht nur Freunde einbrachte.

Selbst in der eigenen Fraktion hatten nicht immer alle das Heu mit Siegenthaler auf der gleichen Bühne. Aufs ideologische Parkett liess er sich nie locken.

Als Thuner Sicherheitsdirektor hatte es Siegenthaler auch mit Fangewalt bei Fussballspielen zu tun. Etwas, das der Sozialdemokrat mitunter wohl zermürbend empfunden haben dürfte. Als grössten Misserfolg seiner Amtszeit bezeichnete er 2021 in der Lokalpresse «die Sisyphusarbeit rund um die Fussballspiele».

Siegenthaler war privat passionierter Theaterschauspieler. Er erlag am Samstag einer chronischen Krankheit.