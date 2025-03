Thai-Kartenspiel Illegale Spielhölle in Köniz ausgehoben

Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) hat am Montagabend bei einer Hausdurchsuchung in Köniz Bargeld und drei Spielautomaten sichergestellt. Im Lokal wurde ein thailändisches Kartenspiel angeboten, wie die ESBK am Dienstag mitteilte.

Publiziert: vor 47 Minuten