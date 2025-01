Am Montagabend wurde ein Mann in Bern attackiert und schwer verletzt. Eine Tatverdächtige wurde kurz darauf festgenommen.

Auf einen Blick Mann in Tankstelle verletzt, Frau mit Taser festgenommen

Mutmassliche Täterin flüchtete, wurde später in ihrer Wohnung verhaftet

Vorfall ereignete sich am Montag kurz nach 21.25 Uhr in Bern

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, kurz nach 21.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem verletzten Mann in einer Tankstelle an der Papiermühlestrasse in Bern ein. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden den Mann an Ort und Stelle vor.

Der Schwerverletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch Zeugen von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Aussagen zufolge soll er kurze Zeit zuvor von einer ihm bekannten Frau mit einem spitzen Gegenstand angegriffen worden sein.

Taser-Einsatz in Bern

Die mutmassliche Täterin war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Sie konnte wenig später unter Einsatz eines Tasers an ihrem Domizil in Bern angehalten werden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Im Einsatz stand neben Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern ein Ambulanzteam. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des Tathergangs und den Umständen aufgenommen.