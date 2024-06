Täter sind auf der Flucht Mann in Stadtberner Ryffligässchen ausgeraubt

Ein Mann wurde in der Stadt Bern am Montagabend brutal beraubt. Einer der Täter verwickelte das Opfer zunächst in ein Gespräch, anschliessend klaute er ihm seine Uhr. Die Unbekannten schlugen dem Mann ausserdem ins Gesicht.