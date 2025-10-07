Tempo 30 für ganzes Bieler Beaumont-Quartier

Im Bieler Beaumontquartier gilt künftig überall Tempo 30. (Symbolbild)
Verschiedene Strassen liegen bereits in Tempo-30-Zonen, die restlichen werden bis Ende Oktober entsprechend ausgeschildert, wie die Bieler Stadtbehörden am Dienstag mitteilten.
Der Gemeinderat hatte die Massnahmen bereits im November 2024 beschlossen und 100'000 Franken für die Umsetzung bewilligt. Gegen das Vorhaben gingen mehrere Einsprachen ein, die das Regierungsstatthalteramt hat. Die Entscheide sind mittlerweile rechtskräftig.