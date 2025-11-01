Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Niederönz BE

Am Samstagnachmittag hat es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Niederönz im Kanton Bern gebrannt. Zehn Personen wurden evakuiert, zwei von ihnen wurden bei dem Feuer verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Darum gehts Brand in Wohnung in Niederönz BE, Feuerwehr löscht rasch

Zehn Bewohner evakuiert, zwei Verletzte

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, kurz nach 15.20 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand in einer Wohnung an der Aeschistrasse in Niederönz gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war in einer Wohnung in einem Wohnblock ein Brand ausgebrochen und starker Rauch sichtbar. Sofort begaben sich die ausgerückten Angehörigen der Feuerwehr Buchsi-Oenz ins Gebäude und nahmen die Löscharbeiten auf. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.

Zehn Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert. Vier Personen wurden vor Ort vorsorglich durch ein Ambulanzteam kontrolliert, davon wurden zwei Personen verletzt ins Spital gebracht.

Eine Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Für zwei Personen wurde eine alternative Unterbringungsmöglichkeit organisiert. Die Aeschistrasse wurde für rund 3 Stunden aufgrund der Löscharbeiten gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenhöhe aufgenommen.