Bis 9 Uhr
Fahrleitungsstörung am Berner Bahnhof – Züge fallen aus

Der Bahnverkehr im Bahnhof Bern ist eingeschränkt. Es kommt zu Ausfällen. Der Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Anhören
Die Störung soll bis 9 Uhr dauern.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Zugverkehr in Bern am Morgen durch Fahrleitungsstörung beeinträchtigt
  • Betroffen sind die Linien IC und IR35 mit Ausfällen
  • Einschränkungen sollen laut SBB bis 9 Uhr andauern
Johannes Hillig

Stress für Bahnreisende am Montagmorgen am Bahnhof Bern. Die Züge fahren nur eingeschränkt. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien IC und IR35. Laut der SBB ist der Grund eine Fahrleitungsstörung. Bis 9 Uhr soll die Einschränkung andauern. 

