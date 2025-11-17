Der Bahnverkehr im Bahnhof Bern ist eingeschränkt. Es kommt zu Ausfällen. Der Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung.

Darum gehts Zugverkehr in Bern am Morgen durch Fahrleitungsstörung beeinträchtigt

Betroffen sind die Linien IC und IR35 mit Ausfällen

Stress für Bahnreisende am Montagmorgen am Bahnhof Bern. Die Züge fahren nur eingeschränkt. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien IC und IR35. Laut der SBB ist der Grund eine Fahrleitungsstörung. Bis 9 Uhr soll die Einschränkung andauern.