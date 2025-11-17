Die Störung soll bis 9 Uhr dauern.
Darum gehts
- Zugverkehr in Bern am Morgen durch Fahrleitungsstörung beeinträchtigt
- Betroffen sind die Linien IC und IR35 mit Ausfällen
- Einschränkungen sollen laut SBB bis 9 Uhr andauern
Johannes HilligRedaktor News
Stress für Bahnreisende am Montagmorgen am Bahnhof Bern. Die Züge fahren nur eingeschränkt. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien IC und IR35. Laut der SBB ist der Grund eine Fahrleitungsstörung. Bis 9 Uhr soll die Einschränkung andauern.