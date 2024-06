Strassenbeleuchtung im Westen von Bern ausgefallen

Die Strassenlampen im Westen der Hauptstadt hatten am Freitagabend keinen Strom. Nur die Lichter in den Gebäuden blieben an.

Aussergewöhnlich dunkel: Der Berner Europaplatz am Freitagabend.

Die Strassenbeleuchtung im Westen der Stadt Bern ist am Freitagabend ausgefallen. Der Grund war ein Defekt an einer vorgelagerten Leitung, wie das zuständige Energieversorgungsunternehmen Energie Wasser Bern am Samstagmorgen auf der Onlineplattform X mitteilte.



Die Lichter in den Gebäuden waren noch an, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Am Europaplatz leuchteten am Freitagabend nur noch die Lichter von Geschäften und Werbereklamen. Ansonsten sei alles dunkel, berichtete der Reporter.



Die Kantonspolizei Bern bestätigte einen Bericht der Newsplattform «20 Minuten», wonach im Westen der Stadt die Strassenbeleuchtung ausfiel. Am Bahnhof Bern und im Quartier Lorraine waren die Strassen beleuchtet, wie ein weiterer Reporter von Keystone-SDA beobachtete.