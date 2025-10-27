Am frühen Morgen ist in Reutigen im Kanton Bern ein Brand ausgebrochen. Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung und rät, das betroffene Gebiet zu umfahren.

In Reutigen BE brennt es am Montagmorgen. Foto: Leserreporter

Angela Rosser Journalistin News

Auf einem Foto eines Blick-Lesers zeigen sich noch im Dunkel des Morgens lodernde Flammen und es steigt Rauch auf. Wie er schreibt, brennt es in Reutigen im Kanton Bern. Im Gespräch mit Blick sagt er, dass er die Flammen gegen 6.45 bemerkt habe. «Es war noch finster», sagt er.

Die Alertswiss-App warnt kurz darauf vor starker Rauchentwicklung und rät, Fenster und Türen zu schliessen, sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

+++Update folgt+++