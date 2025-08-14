Stadt gibt Gelder für Umgestaltung in Bern-Ausserholligen frei

Die Stadt Bern will den Raum unter dem Autobahnviadukt in Ausserholligen neu gestalten. Dazu hat der Gemeinderat Gelder in der Höhe von 40,3 Millionen Franken freigegeben.

Im Westen von Bern entsteht viel Neues. Die Stadt schafft dafür die Infrastrukturen. Ein Teilprojekt ist die Umgestaltung des Gebiets unter dem Autobahnviadukt in Ausserholligen. (Archivbild) Foto: MARCEL BIERI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Gebiet Ausserholligen planen private und öffentliche Bauherrschaften in den nächsten Jahren zahlreiche Projekte. Dazu gehört etwa der neue Campus der Berner Fachhochschule.

Die Stadt Bern stellt dafür die öffentliche Infrastruktur zur Verfügung. Die Stimmberechtigten sprachen 2024 einen Rahmenkredit von 176 Millionen Franken. Inzwischen hat der Gemeinderat bereits Kredite von gut 100 Millionen für elf Teilprojekte genehmigt, wie er in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Nun hat er auch grünes Licht für die neue Gestaltung des Aussenraums unter dem Autobahnviadukt sowie für den Bau einer Fuss- und Veloverbindung zum Campus-Areal gegeben. Die beiden Teilprojekte kosten gut 40 Millionen Franken.

Heute wird der Raum unter dem Viadukt hauptsächlich als Abstell- und Parkplatz genutzt. Neu soll unter dem Viadukt eine Fuss- und Veloachse vom Weyerli- zum Campus-Areal sowie öffentlicher Freiraum mit Aufenthaltsmöglichkeiten, Kleingewerbe und Kultur entstehen.

Die derzeit bestehenden rund 150 Parkplätze unter dem Viadukt, die aufgrund von regelmässig dort gelagertem Baumaterial nur teilweise benutzt werden können, werden aufgehoben. Als Ersatz sollen in der Einstellhalle des neuen Beachcenters 74 Parkplätze entstehen.