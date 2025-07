Stadt Biel will Helvetiaplatz für 500'000 Franken aufwerten

Die Stadt Biel will den Helvetiaplatz dem Klimawandel anpassen. Foto: Stadt Biel/Handout

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Rahmen der Umgestaltung soll ein Bereich auf der Südseite der Kreuzung mit Bäumen und wasserdurchlässigem Belag versehen werden, wie die Stadt Biel am Donnerstag mitteilte. Um Platz dafür zu schaffen, soll die Kreuzung verengt und das Trottoir verschoben werden.

Die Bushaltestelle am Helvetiaplatz werde zudem nach den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes saniert, hiess es in der Mitteilung. Die Stadt will damit die Sicherheit und Barrierefreiheit verbessern, den Langsamverkehr fördern und den Raum an den Klimawandel anpassen.

Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms sowie der bereits beschlossenen Einführung einer Tempo-30-Zone im Beaumont. Das Quartier befindet sich über Stadt an den Hängen des Jurasüdfusses.