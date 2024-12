Stadt Biel will das Beaumont-Areal nach Spitalwegzug wiederbeleben

Das Beaumont-Areal oberhalb der Altstadt soll mit dem Wegzug des Spitals umgenutzt werden. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Areal wurde in den vergangenen Jahrzehnten mit Fokus auf die Spitalnutzung erweitert und hat nur begrenzt Bezug zum Quartier, wie die Stadt und das SZB am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben. Ehe eine konkrete Vision für das Gebiet oberhalb der Altstadt erarbeitet werden könne, bedürfe es deshalb einer Auslegeordnung.

Die Beteiligten wollen die 87'000 Quadratmeter grosse Fläche bis Ende 2025 umfassend analysieren. Ziel der Studie sei es, das Potential bezüglich Stadtentwicklung und Wirtschaft auszuloten. Die Analyse soll ausserdem eine mögliche Vorgehensweise und Projektträgerschaft für die mittel- bis langfristige Weiterentwicklung aufzeigen. Der Fokus dabei liege auf der Belebung des Quartiers.

Interessierte Fachverbände sind im ganzen Planungsverfahren vertreten, wie die Stadt und das SZB weiter schrieben. Die Quartierbevölkerung sei ebenfalls eingeladen, sich an der Potentialstudie zu beteiligen.

Klar ist, dass das SZB für das Areal keine Verwendung mehr hat und dieses verkaufen möchte, hiess es in der Mitteilung. Der Erlös aus dem Verkauf werde zur Finanzierung des Neubaus in Brügg verwendet.

Das neue Spitalzentrum Biel am Standort Brügg soll voraussichtlich 2030 in Betrieb gehen. Die Stimmbevölkerung von Brügg hat einer entsprechenden Zonenplanänderung im Oktober deutlich zugestimmt und damit den Weg für den Neubau geebnet.