DE
FR
Abonnieren

Sportanlagen
Stadt Bern installiert Kunstrasenfeld bei Sportanlage Wyler

Die Stadt Bern hat am Montag mit der Installation eines Kunstrasenfelds bei der Sportanlage Wyler begonnen. Sie baut einen Allwetter-Hartplatz unter dem nahen Autobahnviadukt um, wie sie mitteilte.
Publiziert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Stadt Bern hat mit der Installation eines Kunstrasenfelds unter dem Autobahnviadukt bei der Sportanlage Wyler begonnen.
Foto: Handout Stadt Bern
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Mit dem Umbau will die Stadt die Belegungskapazität und die Attraktivität der Sportanlage Wyler erhöhen. Das neue Kunstrasenfeld ist ganzjährig bespielbar, wie es in der Mitteilung hiess. Die Stadt rüstet zudem die vorhandene Beleuchtung auf LED-Technologie um. Die Bauarbeiten dauern rund zwei Monate.

Ursprünglich hätte der Baustart im vergangenen September stattfinden sollen. Die Verzögerung ergab sich gemäss der Stadt durch das Baubewilligungsverfahren und die hohe Auslastung der ausführenden Unternehmen aufgrund der Fussball-EM.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen