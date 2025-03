Sportanlagen Fussballcampus Region Bern mehrheitlich positiv aufgenommen

Der Fussballcampus Region Bern hat in der öffentlichen Mitwirkung mehrheitlich Zustimmung erfahren. Kritik gab es vorwiegend in den Bereichen Verkehr und Umwelt, wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten.

Publiziert: vor 18 Minuten