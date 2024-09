Baustart des neuen Insel-Forschungszentrums

Die Universität Bern führt fünf Institute der Medizinischen Fakultät in einem Neubau auf dem Inselareal zusammen. Die Bauarbeiten beginnen am 19. September und dauern sechs Jahre. Das Projekt wird auf 435 Millionen Franken veranschlagt.

Die Universität Bern führt fünf Institute der Medizinischen Fakultät in einem Neubau auf dem Inselareal zusammen. (Visualisierung)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Konzentration der verschiedenen Institute an einem Ort soll die Forschungsbedingungen verbessern und die Nutzung von Synergien ermöglichen, schreibt die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern am Mittwoch in einer Mitteilung. Das 13-stöckige Forschungs- und Ausbildungszentrum Medizin wird rund 1000 Angestellte und Studierende der Medizinischen Fakultät beherbergen.

Der Neubau sei «ein Meilenstein für den Medizinalstandort Bern», schreibt der Kanton weiter. Heute befinden sich die meisten Institute der Medizinischen Fakultät im Berner Muesmatt-Quartier und zum Teil auf dem Inselareal.

Die Bauarbeiten sollen bis im März 2030 dauern. Während dieser Zeit wird der Verkehr auf der Friedbühlstrasse zwischen dem Bremgartenfriedhof und dem Inselareal im Einbahnverkehr geführt.