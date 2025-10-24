Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa besucht die Schweiz vom 28. bis 30. Oktober. Wegen seines Staatsbesuchs werden in Bern zahlreiche Strassen und Plätze gesperrt, besonders am Mittwoch, wenn er mit militärischen Ehren empfangen wird.

Die Bundesgasse wird wegen des Staatsbesuchs gesperrt. (Archivaufnahme) Foto: PETER KLAUNZER

Darum gehts Besuch des südafrikanischen Präsidenten führt zu Sperrungen in Bern

Bundesplatz-Empfang mit militärischen Ehren sorgt für Verkehrseinschränkungen

Strassensperrungen von 11 bis 22 Uhr am Mittwoch, 29. Oktober

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wegen des Besuchs des Präsidenten Südafrikas in der Schweiz werden in Bern vom Dienstag bis Donnerstag zeitweise Plätze und Strassen gesperrt. Auch der öffentliche Verkehr wird eingeschränkt.

Matamela Cyril Ramaphosa weilt vom 28. bis 30. Oktober anlässlich eines Staatsbesuchs in der Schweiz. An allen drei Tagen müssten Strassen und Plätze in der Innenstadt sowie ausserhalb der Stadt vorübergehend gesperrt werden, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

Besonders grosse Einschränkungen gibt es am Mittwoch, weil dann der südafrikanische Präsident mit militärischen Ehren auf dem Bundesplatz empfangen wird. Von 11 Uhr bis 22 Uhr werde ein Teil der Achse Bundesgasse, das Gebiet rund um die Bundeshäuser Ost und West sowie die entsprechenden Zufahrten und die Inselgasse gesperrt, teilte die Kantonspolizei mit. Am Nachmittag würden zudem die Amtshaus- und Schauplatzgasse gesperrt sein.

Auch weitere Strassen und Gassen könnten kurzfristig gesperrt sein, hiess es in der Mitteilung. Die Zufahrten zum Hotel Bellevue sowie zum Parkhaus Casino seien via Kirchenfeldbrücke-Casinoplatz-Münzgraben möglich.