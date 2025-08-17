Ein Murgang hat die Grimselpassstrasse unterbrochen. Die Strasse bleibt voraussichtlich bis Sonntagabend gesperrt. Guttannen und der Grimselpass sind über Furka und Oberwallis weiterhin erreichbar.

Der Grimselpass war nach einem Murgang via Furka und Oberwallis weiterhin erreichbar. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Grimselpassstrasse wegen Murgang unterbrochen, voraussichtlich bis Sonntagabend gesperrt

Warnsystem ermöglichte rechtzeitige Sperrung der Strasse vor dem Niedergang

Murgang ereignete sich am Samstag um 21 Uhr zwischen Innertkirchen und Guttannen BE Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Grimselpassstrasse bleibt voraussichtlich am Sonntag wegen einem Murgang bis am Abend unterbrochen. Das ging aus einer Meldung auf der Webseite vom Touring Club Schweiz (TCS) am frühen Sonntagmorgen hervor.

Die Strasse sei dank eines Warnsystems rechtzeitig vor dem Niedergang gesperrt worden, teilte die Berner Bau- und Verkehrsdirektion am Samstagabend mit. Der Murgang ereignete sich demnach am Samstag um 21 Uhr zwischen Innertkirchen und Guttannen BE.

Durch Niederschläge hätten sich Gesteinsmassen im Felssturzgebiet am Ritzlihorn gelöst. Das Geschiebe sei in den Flusslauf der Aare gelangt. Guttannen und der Grimselpass sind laut Mitteilung des Kantons Bern via Furka und Oberwallis weiterhin erreichbar.