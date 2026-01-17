Am Samstagmorgen verunfallte ein Autofahrer in Worben schwer. Sein Wagen prallte gegen zwei Hausmauern, bevor er zum Stillstand kam. Der Mann wurde verletzt ins Spital gebracht. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

Darum gehts Autofahrer prallt in Worben mehrmals gegen Hindernisse, verletzt ins Spital gebracht

Unfall verursachte rund 1,5-stündige Vollsperrung der Hauptstrasse

Auto kam nach ca. 20 Metern auf der Strasse zum Stillstand

Johannes Hillig Redaktor News

Am Samstag, kurz vor 6.50 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es auf der Hauptstrasse in Worben zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autofahrer von Studen herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Worben unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe Stöckliweg 1 von der Fahrbahn abkam.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Strassenschild, fuhr in eine Hausmauer und prallte anschliessend gegen die Hausmauer der Liegenschaft an der Hauptstrasse 56.

Unfallursache noch unklar

Danach kam das Auto rund 20 Meter weiter vorne auf der Strasse zum Stillstand. Der Autofahrer wurde beim Unfall verletzt. Er wurde zunächst von Drittpersonen erstbetreut und anschliessend von einem Ambulanzteam versorgt, welches ihn anschliessend in ein Spital fuhr.

Der betroffene Strassenabschnitt musste während der Unfallarbeiten für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr Lyss-Worben beseitigte ausgelaufenes Öl auf der Fahrbahn. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.