19-Jähriger stürzt mit Roller und stirbt

Ein 19-jähriger Rollerfahrer aus dem Kanton Bern ist am Mittwoch auf der Hindere Häntsche in Heimisbach tödlich verunglückt. Er stürzte in einen Bach und erlag später im Spital seinen Verletzungen. Die Kantonspolizei ermittelt.

Johannes Hillig Redaktor News

Am Mittwoch, um zirka 14.15 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Unfall auf der Hindere Häntsche in Heimisbach ein.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Rollerfahrer von Gruebweidli herkommend auf der Hindere Häntsche Richtung Heimisbach. Aus noch zu klärenden Gründen verlor der Fahrer dabei die Kontrolle über den Roller und verunfallte im nebenliegenden Bach. Ein Passant eilte ihm zu Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen erlag der Mann später im Spital seinen schweren Verletzungen.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Bern.

Neben der Kantonspolizei Bern und deren Spezialdiensten standen ein Ambulanzteam, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie das Care Team Kanton Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.