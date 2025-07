In Biel kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Auto in ein Schaufenster krachte. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Auto kracht in Schaufenster – vier Verletzte

Selbstunfall in Biel

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. Foto: Googlestreetview

Darum gehts Auto kollidiert mit Schaufenster in Biel, vier Personen verletzt

Unfall ereignete sich in der Ernst-Schüler-Strasse am Mittwochnachmittag

Johannes Hillig Redaktor News

Am Mittwoch, vor 15.50 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in der Ernst-Schüler-Strasse in Biel zu einem Verkehrsunfall gekommen war.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr eine Autofahrerin aus einem Parkplatz und setzte ihre Fahrt geradeaus fort, wobei sie frontal mit einem Schaufenster eines Gebäudes auf der gegenüberliegenden Strassenseite kollidierte.

Erheblicher Sachschaden

Drei Personen, die sich im Gebäude aufhielten, wurden beim Unfall verletzt – eine davon schwer. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Alle vier Personen wurden mit insgesamt zwei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Im Einsatz stand zudem die Berufsfeuerwehr Biel, welche die Unfallstelle sicherte und den Wasseraustritt stoppte. Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.