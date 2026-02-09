Am Montag ist im Regionalgefängnis Burgdorf ein Insasse in einer Zelle verstorben. Eine Fremdeinwirkung oder Selbsthandlung kann ausgeschlossen werden.

Am Montagmorgen, kurz nach 6.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein medizinischer Notfall in einer Zelle im Regionalgefängnis Burgdorf gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch die Rettungskräfte konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen (Republik Kongo) aus dem Kanton Bern.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Todesfall durchgeführt. Die Untersuchungen ergaben, dass eine Fremdeinwirkung oder Selbsthandlung ausgeschlossen werden kann.