Niederhornbahn bleibt bis 1. Oktober ausser Betrieb

Die Fahrt auf das Niederhorn im Berner Oberland bleibt bis voraussichtlich 1. Oktober eingestellt. Der entstandene Lagerschaden erfordere eine umfangreiche Reparatur, teilte die Bahnbetreiberin am Montag mit.

Der Betrieb auf der Gruppenumlaufbahn von Beatenberg auf das Niederhorn bleibt bis 1. Oktober unterbrochen. (Archivbild mit Blick vom Beatenberg auf den Thunersee). Foto: JUERG RAMSEIER

Die Gruppenumlaufbahn steht seit vergangener Woche still. Bei den täglichen Routinekontrollen war am Umlenkrad ein ungewöhnlich starkes Geräusch festgestellt worden.

Fachleute orteten nun einen Lagerschaden, der einen sicheren Betrieb derzeit nicht ermögliche. Ein Expertenteam werde verschiedene Reparaturvarianten prüfen, hiess es. Ziel sei eine sichere und zugleich rasche Lösung.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Bahn mitgeteilt, sie bleibe «bis mindestens Montag unterbrochen». Das Niederhorn liegt auf knapp 2000 Metern über Meer oberhalb von Beatenberg. Die Standseilbahn von der Beatenbucht bis Beatenberg fährt weiterhin nach Fahrplan.