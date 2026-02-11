Ein Mofafahrer wurde am Mittwochmorgen in Riedtwil BE bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Er kam in kritischem Zustand ins Spital. Die Hauptstrasse blieb vier Stunden gesperrt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Mofafahrer hat sich am Mittwochmorgen in Riedtwil BE bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn in kritischem Zustand in ein Spital. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die von Wynigen herkommende Fahrerin war in Richtung Riedtwil unterwegs, als der Lenker des Leichtmotorfahrrads aus einer Ausfahrt auf die Hauptstrasse fuhr, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schrieb. Bevor der Mofafahrer in Richtung Wynigen abbiegen konnte, kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich miteinander.

Der schwer verletzte Mofafahrer erhielt von Drittpersonen unmittelbar Erste Hilfe. Der Abschnitt auf der Hauptstrasse in Riedtwil war während vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.