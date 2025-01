Auf der Autobahn A6 bei Kiesen BE hat sich am Donnerstagmorgen ein Selbstunfall ereignet. Ein Auto hat sich überschlagen und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand.

Auto überschlägt sich bei Kiesen BE – Lenkerin in kritischem Zustand

Die Lenkerin dieses Autos wurde nach dem Unfall in Kiesen in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Foto: KANTONSPOLIZEI BERN

Eine Frau ist am Donnerstag bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A6 bei Kiesen BE schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Kran aus dem Auto geborgen und in kritischem Zustand mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der Unfall war der Kantonspolizei Bern kurz nach 9.30 Uhr gemeldet worden, wie diese mitteilte. Gemäss den ersten Erkenntnissen war die Frau mit dem Auto von Rubigen her in Richtung Thun unterwegs, als das Auto auf der Höhe Kiesen rechts von der Fahrbahn abkam, einen Wildzaun durchbrach und sich überschlug. In einem Graben in einem Baustellenbereich kam das Auto zum Stillstand.