Schwerer Bergunfall in Oberried BE am Brienzersee Wanderer (†36) stürzt mehrere Hundert Meter in die Tiefe

In Oberried am Brienzersee ist am Samstagabend ein Mann auf einer Wanderung tödlich verunglückt. Es handelt sich um einen 36-jährigen Chinesen. Der Unfallhergang wird untersucht.