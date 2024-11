Komitee fordert Umzug der technischen Fachschule nach Burgdorf

Schüler der Technischen Fachschule Bern beim Programmieren. Die Schule sollte eigentlich nach Burgdorf ziehen, der Entscheid steht auf der Kippe. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

2016 hatte der Grosse Rat den Umzug der Technischen Fachschule von Bern nach Burgdorf beschlossen. Dieser Schritt war als Kompensation gedacht, weil Burgdorf im Rahmen einer Konzentration der Berner Fachhochschule als Standort über die Klinge springen musste.

Unterdessen liegt ein fertiges Bauprojekt für einen Bildungscampus mit der Technischen Fachschule in Burgdorf vor. Im Spätsommer 2024 folgte dann die überraschende Kehrtwende. Der Regierungsrat will im Rahmen des Budgets 2025 und der Finanzpläne für die kommenden Jahre bei den Investitionen sparen. Just das Burgdorfer Projekt soll gestrichen werden. Das löste in der Region Empörung aus.