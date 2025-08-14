Im Schulhaus Mittelholz in Herzogenbuchsee ist es am Donnerstagmorgen zu einer schwierigen Situation mit einem Schüler gekommen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Ein Schüler soll mit Gegenständen um sich geworfen haben. (Symbolbild) Foto: Pius Koller

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Schüler habe mit Gegenständen um sich geworfen und Personen angegangen. Die Schulleitung und die Schulsozialarbeit hätten die Situation mit Unterstützung durch die Berner Kantonspolizei rasch unter Kontrolle bringen können, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde und der Schule vom Donnerstag.

Unter den Leichtverletzten befinden sich keine Schülerinnen und Schüler. Es kam zu Sachbeschädigungen.

Nicht der erste Vorfall an der Schule

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Berner Kantonspolizei kurz vor elf Uhr vormittags. Der betroffene Schüler werde professionell betreut, sagte Polizeisprecher Gian Petschen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Zur Unterstützung der Mitarbeitenden und Kinder stand auch das Care Team im Einsatz. Der Schulunterricht konnte am Nachmittag wieder nach Stundenplan durchgeführt werden.

Bereits im November vergangenen Jahres kam es an der Schule zu einem brutalen Vorfall. Damals gingen zwei Buben nach dem Unterricht auf ein Mädchen los und verletzten sie. Das berichtete die «Berner Zeitung». Die Kantonspolizei Bern bestätigte damals einen entsprechenden Vorfall.