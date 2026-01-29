Ein Autofahrer erfasste am Donnerstagmorgen in Huttwil einen Fussgänger und verletzte ihn. Der Unfall passierte auf der Luzernstrasse. Der Fahrer flüchtete danach, während der Fussgänger ins Spital gebracht wurde.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Huttwil einen Fussgänger erfasst und verletzt. Danach entfernte er sich vom Unfallort, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Den Hinweis über den Unfall auf der Luzernstrasse hatte die Polizei um zirka 7.30 Uhr erhalten, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Gemäss ersten Erkenntnissen wollte der Fussgänger die Strasse überqueren, als ihn das Auto touchierte.

Die Ambulanz fuhr den Fussgänger in ein Spital. Der Autofahrer hielt nach der Kollision kurz an, fuhr dann aber weiter.