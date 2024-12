Schlägereien mit Verletzten Polizei muss Veranstaltung in Burgdorf auflösen

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstagnachmittag aus Sicherheitsgründen eine Veranstaltung in der Markthalle in Burgdorf aufgelöst. Im Vorfeld war es zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden.