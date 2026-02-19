Stadt Bern führt im Herbst Reparaturen an Altenbergsteg durch

Der Altenbergsteg in der Stadt Bern ist in einem schlechten Zustand. Nun hat der Gemeinderat für eine dringende Instandstellung einen Kredit von 285'000 Franken genehmigt. Langfristig muss der Steg umfassend saniert werden.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Rahmen von vorgezogenen Massnahmen werden im Herbst 2026 die bestehenden Verankerungen des Stegs gesichert. Die kleine Brücke zwischen Innenstadt und Altenbergquartier soll während der Arbeiten aber begehbar bleiben, auch Baden bleibt möglich, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Mit dem Kredit soll zudem ein Bauprojekt erarbeitet werden. Der Altenbergsteg wurde 1857 gebaut und seither nur einmal umfassend saniert. Das war in den Jahren 1981 und 1982. Seither führte die Stadt lediglich Instandsetzungs- und Unterhaltsarbeiten durch, wie es weiter hiess. Entsprechend weise der Steg inzwischen erhebliche Schäden auf und sei sanierungsbedürftig.