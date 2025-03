Sanierung Berner Schönausteg kehrt nach Sanierung zurück

Der Schönausteg in Bern kehrt nach einer umfassenden Sanierung zurück an seinen Platz an der Aare. Am 14. April wird er mit einem Kran eingehoben.

Publiziert: 10:25 Uhr | Aktualisiert: 10:52 Uhr