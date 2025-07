Sachbeschädigung Unbekannte verüben Farbanschlag auf Migrationsamt in Bern

Auf das Gebäude des kantonalen Migrationsamtes in der Stadt Bern ist in der Nacht auf Sonntag ein Anschlag mit Farbe durchgeführt worden. Zum Anschlag hat sich in einem Communiqué eine unbekannte Gruppe bekannt.

Publiziert: vor 59 Minuten