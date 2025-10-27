DE
Riesige Rauchwolke
Leservideos zeigen den Brand

Am frühen Morgen ist in Reutigen im Kanton Bern ein Brand ausgebrochen. Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung und rät, das betroffene Gebiet zu umfahren.
Publiziert: vor 9 Minuten
