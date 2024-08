Zwei Verletzte, Dutzende evakuiert: Das Unwetter vom Montagabend richtete in Brienz BE grosse Zerstörung an. Ein junges Paar berichtet.

Rhea Brand und Cyril Kammer erlebten Unwetter in Brienz BE hautnah mit

Rhea Brand und Cyril Kammer erlebten Unwetter in Brienz BE hautnah mit

1/2 Rhea Brand und Cyril Kammer erzählen, wie sie die Unwetter miterlebt haben.

Rhea Brand (25) und Cyril Kammer (29) erlebten das Unwetter in Brienz BE hautnah mit. Das Familienhaus, in dem Kammer aufgewachsen ist, wird nie wieder so sein, wie es war.

Als Kammer und seine Partnerin aus dem Haus gegangen seien, um zu schauen, wie stark das Unwetter wütete, hätten sie direkt beim Nachbarn gesehen, dass Unmengen Geröll und Wasser das Quartier fluteten. «Es war mega schlimm», pflichtet ihm Brand bei. «Wir dachten, unsere Nachbarn sind am Ertrinken.»

Das Paar musste schliesslich entscheiden, wie sie mit der Situation umgehen wollten. In der Zeit stieg das Wasser aber bereits im eigenen Haus. Schliesslich entschieden sie sich zum Bahnhof zu gehen.

Cyril Kammer rettete Nachbarn

Einen Nachbarn hätten sie gemeinsam mit der Feuerwehr auf dem Weg noch freigeschaufelt. Aus eigener Kraft hätte er es nicht geschafft, merkt er an.

Kammer nahm, bevor er das Haus verliess, noch schnell die Katze unter den Arm. Alles andere ist jetzt weg.