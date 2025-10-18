Am Freitag ist es in Burglauenen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mann bei Holzerarbeiten so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gang.

Am Freitag, kurz vor 18.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Burglauenen (Gemeinde Grindelwald) im Wald beim Stockmad oberhalb von Burglauenen zu einem Arbeitsunfall gekommen sei. Ein umgehend ausgerückter Notarzt sowie weitere Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann tagsüber allein mit Holzerarbeiten beschäftigt gewesen, als er von einem bereits gefällten Baumstamm überrollt worden sein muss. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 74-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen neben mehreren Diensten der Kantonspolizei Bern ein Helikopter der Rega mit einem Notarzt, das Institut für Rechtsmedizin Bern und die Wehrdienste Grindelwald. Weitere Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls sind im Gang.